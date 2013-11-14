中国新债：华融资管下周二招标发行120亿元固息金融债,三年及五年各半

路透北京11月14日 - 中国华融资产管理股份有限公司周四公告称，将于下周二(19日)在银行间市场招标发行120亿元人民币固息金融债，三年和五年品种各半。

刊登在中国上海清算所网站的公告显示，本期债券招标时间为11月19日下午14:00-15:00，招标方式为单一利率（荷兰式）；发行期限为11月20日到11月21日，缴款截止日和起息日同为11月21日，均按年计息。

华融证券为是次发行牵头主承销商，工商银行 和中信证券 为联席主承销商。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

本期债券的募集资金将用于增加公司营运资金来源、优化公司的资产负债结构、推动业务。

本期债券为金融资产管理公司发行的等同于金融资产管理公司一般负债的金融债券。2012年，信达资产管理公司即有发行同类债券50亿元 。(完)

参看相关细节,请点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)