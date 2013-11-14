美国能源：10月原油产量超净进口量，为近20年以来首次

路透纽约11月13日 - 美国10月原油产量超过进口量，为近20年以来首次。随着美国受益于历史上最大的石油景气时期之一，本月开启的这一趋势可能在可预见的未来得以延续。

能源资料协会(EIA)周三表示，10月原油日产量为770万桶，为25年内同期最高，超过了每日760万桶的净进口量。

这是美国在石油产量上取得的最新里程碑。此前，页岩油革命逆转了美国石油产量下滑的趋势，给北达科他州和得德克萨斯州等地石油业注入新动能。

“我认为这是个重要时刻，是这次革命在能源市场的又一次进展，”Price Futures Group驻芝加哥能源分析师Phil Flynn表示。

“我们看到，我们对进口原油的依赖性每天都在下降。”

EIA在每月的“短期能源展望”中预计，美国原油日产量将在2014年12月升至888万桶，明年全年日均产量为849万桶。

同时，明年12月的日进口量将低至580万桶，全年日均进口量为654万桶。EIA预估显示，到2014年底之前，月度原油产量将一直超过净进口量。

据EIA“短期能源展望”，美国10月包括原油和油品的总液体燃料净进口量为1991年2月以来最低。

白宫表示，美国跨越了“能源自给自足的历史性时刻”，并且将石油需求下降归功于奥巴马总统提高车辆燃料效率和鼓励生物燃料生产的政策。

如欲查看美国原油产量和进口量图表，请点选(link.reuters.com/xyr64v)。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)