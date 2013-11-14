台湾股市：小幅收升受叶伦言论提振，但短线走势仍不乐观

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透台北11月14日 - 台湾股市周四小幅收高。因美联储(FED)副主席叶伦的讲稿内容，令市场预期不急于缩减购债规模。亚洲股市今日普遍上扬，已跌深的台股亦跟随温和反弹。
台新投顾黄文清经理表示，台股今日反弹气势偏弱，主要是因为本波指数回档修正的幅度大于预期，跌幅超过3%。就技术面观察，虽然在8,200点附近的季线持续向上，不过位在8,300点附近的月线已经反转下弯，若短线反弹幅度不如预期，未来很有可能形成死亡交叉。
〞先视为跌深反弹，满足点在8,300点。〞他说。
加权股价指数 收报8,134.91点，涨0.38%。台股今日成交量 为738.20亿台币，上日为672.65亿。
亚洲股市周四从六周低点反弹。本地时间13:59，日本股市日经指数 大涨2.01%、MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.03%。
美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。 (完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。