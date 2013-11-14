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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 14:20 BJT

台湾股市：小幅收升受叶伦言论提振，但短线走势仍不乐观

路透台北11月14日 - 台湾股市周四小幅收高。因美联储(FED)副主席叶伦的讲稿内容，令市场预期不急于缩减购债规模。亚洲股市今日普遍上扬，已跌深的台股亦跟随温和反弹。

台新投顾黄文清经理表示，台股今日反弹气势偏弱，主要是因为本波指数回档修正的幅度大于预期，跌幅超过3%。就技术面观察，虽然在8,200点附近的季线持续向上，不过位在8,300点附近的月线已经反转下弯，若短线反弹幅度不如预期，未来很有可能形成死亡交叉。

〞先视为跌深反弹，满足点在8,300点。〞他说。

加权股价指数 收报8,134.91点，涨0.38%。台股今日成交量 为738.20亿台币，上日为672.65亿。

亚洲股市周四从六周低点反弹。本地时间13:59，日本股市日经指数 大涨2.01%、MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.03%。

美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。 (完)

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