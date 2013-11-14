重发-《分析》中国央行降低逆回购操作频率，渐进传递偏紧信号

(重发以补上作者名字)

* 央行公开市场连续两周将逆回购操作频率降至仅一次

* 本周净回笼量增至150亿，七天逆回购利率高位持稳

* 央行以更为平滑的方式释放中性偏紧信号

* 控制流动性总阀门和推升价格中枢，促资产结构调整和降杠杆

作者 丁淑琴

路透上海11月14日 - 进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

他们并指出，本周央行还将到期的三年央票首度全额续做，整周净回笼规模增至150亿元人民币，且七天逆回购利率高位持稳，显示央行控制流动性总阀门同时，也意在推升资金价格中枢，促进机构调整资产结构，降低杠杆。如果整体金融市场环境能相对稳定，不排除逆回购后续会逐渐淡出视野。

“央行在调整自己的行为逻辑...先停14天(逆回购)，操作更平滑了，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞也指出，“央行还是慢慢想往回收，现在还不确定，如果(逆回购)全停掉，资金(价格)会到什么水平，先停14天(逆回购)，做一些试探性的动作。”

排除节假日因素，此前央行在公开市场上通常是周二和周四均会有所操作，近期操作为周二七天逆回购、周四14天逆回购，此次连续两周每周仅在周二进行一次七天逆回购操作的现象较为罕见。

李刘阳表示，从经济形势和通胀情况来看，“经济还不错，看不到回落的拐点会在哪里，那政策还是要往偏紧的方向去。”

而10月CPI涨幅亦创下八个月高位，“(CPI连续两个月)3%以上，给央行的感觉是完全不一样的，”他称，“央行还是要将水龙头卡住，关住阀门。”

“大家感受(资金)很紧的话，(央行)可能会维持七天(逆回购)滚动一段时间，但一旦松下来，七天可能就完全停了，再下一步就是正回购了，很多的心理阴影放在那里。”他称。

中国10月宏观经济数据几乎均落入市场预期之中，通胀小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善，延续三季度以来经济企稳之势。

而央行在其三季度货币政策执行报告中也强调，将根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度，将加强流动性总闸门的调节作用，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。要进一步提高其引导和调控市场利率的水平。

除了公开市场净回笼外，今日还有500亿元国库现金定存到期，扣除早间300亿元的国库现金定存招标外，又回收了200亿元资金。上周公开市场净回笼50亿元。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/mat64v

**资金价格中枢抬升**

吸取6月"钱荒"教训后，国内金融机构现在对流动性安排更为审慎，自上周四央行暂停14天逆回购后，资金面开始有趋紧迹象，但隔夜和七天质押式回购 加权利率变动不大，仍在4%以下。

不过今日早盘资金价格大幅跳升，隔夜和七天的最新加权利率均跳至4.20%附近 ；早间招标的三个月国库现金定存利率更飙至逾两年高位，因其跨越年末和春节两个重要节点，机构踊跃投标。

北京一大型银行交易员表示，央行近两周仅象征性地进行七天逆回购，机构猜测其意在缓慢将逆回购退出，甚至下月的SLF(常备借贷便利)操作会继续缩量。“这也是近期大行资金出现波动的主要因素。”

他还分析指出，10月M2同比增速达14.3%，尽管全年实现13%的目标较为困难，但从10月信贷数据低于预期，委托贷款和信托贷款环比下滑，未贴现承兑汇票持续减少来看，偏紧的政策有效，不排除央行会进一步收紧资金。

最新10月的新增人民币贷款创下年内新低，而同期M2增速依旧在14%上方徘徊。业内人士认为，从此前央行调控情况，结合现有经济形势来看，至少在年内，货币政策维持中性偏紧的可能性较大。

另外，周二央行进行的90亿元七天期逆回购，中标利率连续两周持稳在4.10%，此较10月中旬时七天逆回购3.9%水平，提高了20个基点(bp)；上述交易员指出，7天回购利率4%左右水平，或是监管的心理目标水平。

徐寒飞也指出，央行货币政策报告中也表示，要提高金融资源的有效配置，那么通胀水平达到3%左右，要维持一个正利率，短期资金价格4%左右的水平是合适的。

“机构可能还是要意识到资金价格中枢抬升的趋势。”他称。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 90

(周四) --

央票到期 100

央票到期续做 100

正回购到期 --

逆回购到期 240

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净回笼 150(完)

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