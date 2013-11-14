更正-中国货币市场：资金更紧回购利率近普涨，公开市场及现金定存结果施压

(文末表格中上日隔夜Shibor数据“4.1880%”有误，应为“3.3360%”)

路透上海11月14日 - 中国银行间市场周四回购利率 近全线上涨，其中隔夜及七天品种升幅更大。公开市场14天期逆回购操作继续暂停，此外三个月期国库现金定存中标利率超高，均进一步施压资金面。

市场人士指出，尽管年末财政存款将陆续投放，但总量仍存不确定性，在中性偏紧的货币政策基调下，市场的谨慎预期始终难消除。

“挺紧的，央行逆回购没有放，大行基本没怎么出钱，”上海一银行交易员称。

她并指出，上午三个月现金定存攀上6%的高位，远超出市场预期，如果考虑到缴存准备金的因素，实际成本已超过7%，目前这也不可避免对机构心理形成新的冲击。

财政部周四招标的三个月期国库现金定存中标利率较前次飙涨，至6.00%的水平，创下逾两年高点。交易员表示，银行同业业务扩张受控，利用更多渠道补充存款的需求提升，且今日定存的期限可实现跨越年末，和明年春节两个重要时点，进一步刺激机构踊跃投标。

华中一银行交易员则谈到，今日14天逆回购继续停做，表明央行货币政策意图还是很明显的，“去杠杆才刚刚开始，大家对后期资金面都不是特别乐观。”

而值得注意的是，隔夜回购利率今日涨幅明显高于七天品种，两者利差从上日的近40个基点（bp）大幅收窄至不足3个bp。

业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日不进行任何操作。据此计算，央行本周净回笼150亿元人民币。

上周四中国央行公开市场就暂停了14天逆回购操作，本周二则继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，周二以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2088 3.3531 +85.57

七天 4.2383 3.7433 +49.50

14天 4.5695 4.4728 +9.67

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 8.6400 3.7950 +484.50

七天 4.5000 3.9950 +50.50

14天 4.7300 4.2600 +47.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.2500 3.3800 +87.00

七天 4.2300 3.6600 +57.00

14天 4.5000 4.3600 +14.00

Shibor

其中:隔夜 4.1880 3.3360 +85.20

七天 4.1930 3.6350 +55.80

三个月 4.6997 4.6990 +0.07