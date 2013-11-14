更正-中国货币市场：资金更紧回购利率近普涨，公开市场及现金定存结果施压

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(文末表格中上日隔夜Shibor数据“4.1880%”有误，应为“3.3360%”)
路透上海11月14日 - 中国银行间市场周四回购利率 近全线上涨，其中隔夜及七天品种升幅更大。公开市场14天期逆回购操作继续暂停，此外三个月期国库现金定存中标利率超高，均进一步施压资金面。
市场人士指出，尽管年末财政存款将陆续投放，但总量仍存不确定性，在中性偏紧的货币政策基调下，市场的谨慎预期始终难消除。
“挺紧的，央行逆回购没有放，大行基本没怎么出钱，”上海一银行交易员称。
她并指出，上午三个月现金定存攀上6%的高位，远超出市场预期，如果考虑到缴存准备金的因素，实际成本已超过7%，目前这也不可避免对机构心理形成新的冲击。
财政部周四招标的三个月期国库现金定存中标利率较前次飙涨，至6.00%的水平，创下逾两年高点。交易员表示，银行同业业务扩张受控，利用更多渠道补充存款的需求提升，且今日定存的期限可实现跨越年末，和明年春节两个重要时点，进一步刺激机构踊跃投标。
华中一银行交易员则谈到，今日14天逆回购继续停做，表明央行货币政策意图还是很明显的，“去杠杆才刚刚开始，大家对后期资金面都不是特别乐观。”
而值得注意的是，隔夜回购利率今日涨幅明显高于七天品种，两者利差从上日的近40个基点（bp）大幅收窄至不足3个bp。
业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日不进行任何操作。据此计算，央行本周净回笼150亿元人民币。
上周四中国央行公开市场就暂停了14天逆回购操作，本周二则继续“锁长放短”的操作路径。继周一全额续做到期三年央行票据后，周二以少量七天逆回购来稳定市场预期，唯其利率高位持稳，显示中性偏紧的政策基调不改。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 4.2088 3.3531 +85.57
七天 4.2383 3.7433 +49.50
14天 4.5695 4.4728 +9.67
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 8.6400 3.7950 +484.50
七天 4.5000 3.9950 +50.50
14天 4.7300 4.2600 +47.00
回购定盘利率
其中:隔夜 4.2500 3.3800 +87.00
七天 4.2300 3.6600 +57.00
14天 4.5000 4.3600 +14.00
Shibor
其中:隔夜 4.1880 3.3360 +85.20
七天 4.1930 3.6350 +55.80
三个月 4.6997 4.6990 +0.07
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。