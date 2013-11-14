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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 11:46 BJT

日本债市：公债多数上涨，稍后标售五年期日债

当日涨跌    上日
                                      最新报价   (基点)    收市价
                                                              
 两年期公债                             0.000%      +0.0    0.090%
 五年期公债                             0.200%      -0.5    0.205%
 10年期公债                             0.595%      -0.5    0.600%
 20年期公债                             1.485%      +0.5    1.480%
 30年期公债                             1.625%      +0.5    1.620%
 10年期公债期货  <0#JGB:>               145.05     +0.15    144.90
                                                                  
 注1：公债期货涨跌为点数。                                
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                              
 (完)
      
      
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    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
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 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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