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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 11:45 BJT

韩国股市：反弹脱离逾两个月最低位，因美联储缩减刺激疑虑放缓

路透首尔11月14日 - 韩国股市周四脱离逾两个月最低水准，因美联储缩减刺激的疑虑放缓，但即将到期期权的卖盘抑制升势。

0255GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%至1,972.44点，周三时创下7月3日以来最大单日跌幅。

美联储副主席叶伦的言论“支持市场反弹，但成交量不大，当地即将到期期权承受卖压，则抑制升势”，三星证券分析师Lim Soo-gyun表示。

他并称，欠缺外资资金流入，也令反弹力道受阻。

早上，外资出脱韩股277亿韩元(2,580万美元)，料将连续第九日卖超。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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