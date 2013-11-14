韩国股市：反弹脱离逾两个月最低位，因美联储缩减刺激疑虑放缓

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透首尔11月14日 - 韩国股市周四脱离逾两个月最低水准，因美联储缩减刺激的疑虑放缓，但即将到期期权的卖盘抑制升势。
0255GMT，韩国综合股价指数 上涨0.4%至1,972.44点，周三时创下7月3日以来最大单日跌幅。
美联储副主席叶伦的言论“支持市场反弹，但成交量不大，当地即将到期期权承受卖压，则抑制升势”，三星证券分析师Lim Soo-gyun表示。
他并称，欠缺外资资金流入，也令反弹力道受阻。
早上，外资出脱韩股277亿韩元(2,580万美元)，料将连续第九日卖超。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。