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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 11:52 BJT

韩国汇市：韩元小升，因叶伦讲话提振美联储维持宽松举措的预期

叶伦的讲话打压美元，韩元遂即上扬，不过市场参与者表示，韩元的升势受到了限制，因当地进口商趁韩元升高之机在低位买入美元。

韩国综合股价指数 上涨0.6%。

三年期韩债12月期货 上涨0.07点至105.68，追随美债收益率下降的走势。

0313GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,067.5 1,072.6

日圆/韩元 10.7086/167 10.7865

韩国公债期货* 105.68 105.61

韩国综合股价指数 1,974.19 1,963.56

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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