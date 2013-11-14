韩国汇市：韩元小升，因叶伦讲话提振美联储维持宽松举措的预期

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
叶伦的讲话打压美元，韩元遂即上扬，不过市场参与者表示，韩元的升势受到了限制，因当地进口商趁韩元升高之机在低位买入美元。
韩国综合股价指数 上涨0.6%。
三年期韩债12月期货 上涨0.07点至105.68，追随美债收益率下降的走势。
0313GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,067.5 1,072.6
日圆/韩元 10.7086/167 10.7865
韩国公债期货* 105.68 105.61
韩国综合股价指数 1,974.19 1,963.56
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。