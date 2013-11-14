路透专访：打破中国的固有利益格局需要顶层设计与推动--专家

* 全面协调各方推进改革顶层设计与推动至关重要

* “全面深化改革领导小组”应将为后续的方案做顶层设计

* 既要拿出具体的改革方案，又能统筹协调落实

* 应坚定不移的推进垄断行业改革

作者/谢衡

路透北京11月14日 - “全面深化改革领导小组”将在中国未来的改革发展中起到怎样的作用？中国(海南)改革发展研究院院长迟福林认为，中国改革的下一步涉及到调整深层次的利益关系，只有建立自上而下的改革协调机制，上升到中央层面的机构决定和协调才能推进下一步改革。

迟福林在接受路透电话采访时表示，打破目前固有的利益格局，全面协调各方推进改革，顶层设计与推动已至关重要。让市场发挥决定性的作用更需要政府职能加快转变，这迫切需要有最高层面的机构既能拿出具体的改革方案，又能统筹协调落实。

“在这样一个背景下，由中央层面设立的机构来推进，可能更为有力，更有成效。”迟福林说。

为新一届政府制定执政纲领的十八届三中全会于周二闭幕。中央将成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面。而市场在资源配置中的作用，则由以往的“基础性”提法改为“决定性”作用。

迟福林表示，三中全会的公告只是确定了未来改革的原则和大方向，之后还需要出很多具体的改革实施方案，“全面深化改革领导小组”应将为后续的方案做顶层设计。

“中国的改革面临越来越复杂的局面。部门利益、行业利益、地方利益的调整都融合在一起了。涉及利益和权力结构调整时，统筹考虑各方关系，拿出具体办法，这是非常重要的。”他说。

中国国家主席习近平周三表示，改革需要加强顶层设计和整体谋划。改革是由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中而深化，不可能一蹴而就。

会议公报称，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。

迟福林认为，让市场发挥决定性作用，为转变政府职能提出了明确的方向，更是一个明确的目标。“既然让市场发挥决定性作用，政府就应该让出更多职能。”

但政府职能转变和机构改革，都面临部门利益、行业利益等各方面的制约阻碍。表面上是机构、人员、数量的增减，实质上是权力格局的重新调整。“其复杂性、深刻性、整体性、统筹性特点非常突出。”他说。

**改革的题中应有之义**

此前，市场热切预期国企改革或被三中全会视为一个首要任务。但实际上，公报延续了过去10多年来的相同表述，重申坚持公有制经济是社会主义市场经济的根基和国有经济的主导作用。此外,相比较十六届三中全会提出的“加快推进和完善垄断行业改革”，此次会议则更强调公有经济的“控制力”和“影响力”。

对此，迟福林认为，推进垄断行业的改革应该是坚定不移的。“不然怎么发挥民营经济的重要作用呢，我坚信这个方向不会改变。”

公报称，公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，坚持公有制主体地位，发挥国有经济主导作用，不断增强国有经济活力、控制力、影响力。必须毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，激发非公有制经济活力和创造力。

迟福林并表示，让市场在资源配置中起决定性作用，那么资源价格的改革，利率、汇率市场化的改革，都应该会明显加快。

会议公报中对金融领域改革用词颇少，仅提及要“完善金融市场体系”。