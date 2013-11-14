《全球市场》亚股反弹，因叶伦支持美联储购债以扶助经济

“债市将关注叶伦有关前瞻性指导的说法。公债收益率，尤其是短券，可能会大跌，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示。

美联储或将更长时间的保持温和立场的前景，支撑了商品和能源价格。现货金 上涨0.2%至每盎司1,282美元；现货银 则涨0.7%至20.73美元。

期铜 亦升0.5%，上个交易日曾爆量挫跌至三个月低位，因有迹象显示全球经济成长脆弱。

原油期货承压，因数据暗示上周美国库存增加。不过油价仍处于近期低位上方，因担心利比亚受罢工和抗议事件影响使得供应受阻。