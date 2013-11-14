《全球市场》亚股反弹，因叶伦支持美联储购债以扶助经济

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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“债市将关注叶伦有关前瞻性指导的说法。公债收益率，尤其是短券，可能会大跌，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示。
美联储或将更长时间的保持温和立场的前景，支撑了商品和能源价格。现货金 上涨0.2%至每盎司1,282美元；现货银 则涨0.7%至20.73美元。
期铜 亦升0.5%，上个交易日曾爆量挫跌至三个月低位，因有迹象显示全球经济成长脆弱。
原油期货承压，因数据暗示上周美国库存增加。不过油价仍处于近期低位上方，因担心利比亚受罢工和抗议事件影响使得供应受阻。
美国原油期货 反弹至每桶93.80美元，日内小跌，但仍高于周二触及的四个半月低位92.86。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。