中国汇市：人民币即期早盘小升，中间价创新高但6.09元关口阻力仍强

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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* 人民币中间价刷新历史高点
* 大行购汇仍在坚守6.09元关口
* 短期内料继续窄幅整理
路透上海11月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走升。尽管今日人民币中间价创出历史新高，但交易人士指出，大行在6.09元一线的购汇盘仍然较多，意味着人民币即期价格短期仍难以突破该阻力位。
昨日美联储副主席叶伦的讲话，缓解了市场对美国逐步退出量化宽松政策的预期，令美元指数走软，人民币中间价顺势刷新历史高点。若其提名得到参议院确认，叶伦将成为美联储首位女性主席。
“受中间价创新高影响，即期开盘价走高，...但逼近6.09关口时再遇大行购汇阻击。” 一股份制银行交易员并称，11月结汇压力较10月似有所减弱，短期人民币料将继续围绕6.09元关口窄幅波动。
北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.0920元，上日收报6.0928元。今日人民币兑美元中间价 为6.1315元，上日中间价为6.1342元。
全球汇市，美元周四在亚洲盘初承压，此前美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦暗示，美联储可能还不到缩减刺激规模的时候，这令美国现货公债收益率(殖利率)下滑。
叶伦在为参议院金融委员会听证会准备的讲话稿中称，美国经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1565/90，上日尾盘为6.1575。
北京时间12:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0760/80元，上一交易日尾盘报6.0748元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。