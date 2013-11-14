中国汇市：人民币即期早盘小升，中间价创新高但6.09元关口阻力仍强

* 人民币中间价刷新历史高点

* 大行购汇仍在坚守6.09元关口

* 短期内料继续窄幅整理

路透上海11月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走升。尽管今日人民币中间价创出历史新高，但交易人士指出，大行在6.09元一线的购汇盘仍然较多，意味着人民币即期价格短期仍难以突破该阻力位。

昨日美联储副主席叶伦的讲话，缓解了市场对美国逐步退出量化宽松政策的预期，令美元指数走软，人民币中间价顺势刷新历史高点。若其提名得到参议院确认，叶伦将成为美联储首位女性主席。

“受中间价创新高影响，即期开盘价走高，...但逼近6.09关口时再遇大行购汇阻击。” 一股份制银行交易员并称，11月结汇压力较10月似有所减弱，短期人民币料将继续围绕6.09元关口窄幅波动。

北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.0920元，上日收报6.0928元。今日人民币兑美元中间价 为6.1315元，上日中间价为6.1342元。

全球汇市，美元周四在亚洲盘初承压，此前美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦暗示，美联储可能还不到缩减刺激规模的时候，这令美国现货公债收益率(殖利率)下滑。

叶伦在为参议院金融委员会听证会准备的讲话稿中称，美国经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1565/90，上日尾盘为6.1575。

北京时间12:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0760/80元，上一交易日尾盘报6.0748元。