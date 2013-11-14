台湾货币市场：短率仍位于低位，尽管600-700亿标金入库并未紧缩资金

* 600-700亿台币4G标金已入国库

* 市场未感觉紧缩效果

* 短票初级市场开始发行落点跨至新、旧历年以后的短票

记者 高洁如

路透台北11月14日 - 台湾银行间短率周四仍然平稳。尽管本周二起包括台湾大哥大 以及中华电信 的第四代行动电话标金转入国库，令整体货币市场少了600-700亿台币的资金水位，但并未损及宽裕的货币市场现况，短率仍在低位游走。

货币市场资金调度人士表示，继周二的台湾大哥大近300亿台币标金缴交之后，中华电信接着也将约400亿台币的标金转入国库，二家业者先前开始了4G的准备建设工作。只不过，货市目前高涨的资金水位并未受到这个紧缩效果的影响，资金水位还是平稳无波。

〞这么高的标金，应该是要有感觉(紧缩)的，但是真的..一点都感觉不出来。〞一家小型民营业者表示。

他们表示，虽然货币市场的资金水位少了很多钱，但有余钱的银行也不好借出，这可能是因为目前仍在提存期的初期，银行不急着补回积数所致，市场的资金需求仍然低迷不振。而全体银行的准备数字也看不出资金紧缩的苗头。

本地时间1152时：

**台币兑美元 走升8.5分报29.565。

**台股 升0.64%，报8,155.76点；成交量 报509.43亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日报0.295-0.395%；一周拆款利率在0.388-0.42%，上日在0.380-0.420%。

**短票利率也在低档**

短票市场方面，大型银行人员表示， 虽然离新年、旧历年仍有一段时间，但已转告发行端请企业客户多考虑发行2-3个月的短票，以提前筹措年底的资金需求。

今日中油及台电在初级市场亦发行票券。台电本预估标售80亿台币，最后以0.705-0.757%发出92亿台币的115天期短票，得标区间拉大；而中油的362天期短票发行利率则在0.758-0.768%。

〞现在90天以内的(次级)短票都在0.62-0.63%。〞一位大型票券商交易员说。他并认为，央行应会维持市场资金宽松的现况，尤其是经济成长率很差，此刻若收紧资金，难免有落井下石的嫌疑。

今日银行间30天及以上期短票利率主要交投区间在0.62-0.63%，同利率但天期有拉长的趋势，且票券商以长天期短票为交易主轴。

今日央行存单到期金额398台币，存单发行金额待今日稍晚公布。 周五存单到期金额为656.85亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为66亿台币，累计超额准备为596亿，加计前期1%的超额准备为1,906亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。券商资金调度人士指出，投信近期可能受第四代行动通讯(4G)权利金入库，或寿险业者赎回影响，资金分配略有不均，不过银行端资金丰沛，且券源短缺依旧，令RP利率没有变化。

一券商交易员指出，今日有几家投信客户资金分配不均，因此先行解钱再由其他基金承做。不过投信资金供应不稳并未对利率造成影响，主要是因为银行端资金供应远大于需求，此外，也有寿险业来电要券。

〞今年GDP又要降了，物价又低，央行势必得宽松，RP利率可能盘低。〞一证券商交易员说。

主计总处主计长石素梅昨日称，最近出口状况不佳，影响民间投资与消费，将下修今年GDP(国内生产总值)成长预估。(Full Story)

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆维持在既有区间。