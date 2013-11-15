《中国债券市场每日交易备忘》--11月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部200亿元人民币50年期固息国债上午9:30-10:30招标，利率预测均值5.29% 中电投集团35亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和建行主承 中国水电 30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 杭州市商贸旅游集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和中信建投主承 云南能源投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行主承 雏鹰农牧 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 伊美控股集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 贝因美集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 扬州自来水2亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承 宁沪高速 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行主承 新钢股份 15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 山西阳光焦化集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，民生银行主承 信达证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，邮储银行和交行等承销 山东山水水泥集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 江西高速公路投资集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和民生银行主承 重庆高速5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 浙商银行15亿元五年期固息债1320028，票面利率5% 武汉光谷联合集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380323，票面利率7.35% 中国铝业 30亿元六个月期超短融011320004，票面利率5.6% 兖州煤业 50亿元一年期短融041353076，票面利率6% 福建交通运输集团5亿元一年期短融041359074，票面利率5.98% 中国建筑 50亿元一年期短期融资券041351053，票面利率5.69% 鞍钢股份 18亿元九个月期短融041354068，票面利率5.5% 成都华川公路建设集团2亿元一年期短融041358084，票面利率8.3% 泰州交通产业集团5亿元五年期中票101364012，票面利率7.5% 绍兴黄酒集团3亿元三年期中票101351025，票面利率6.48% 光明食品集团20亿元三年期中期票据101370001，票面利率5.69% 城发投资集团10亿元五年期中票101356009，票面利率7.2% 南山集团6亿元五年期中票101351026，票面利率7.35% 江苏苏豪控股集团5亿元三年期中票101355010，票面利率6.5% 河南能源化工集团50亿元五年期中票101373003，票面利率6.4% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行60亿元3年期固息金融债130340，票面利率5.37% 襄阳建投经营15亿元七年期固息债1380357，票面利率7.3% 巴彦淖尔临河城市发展10亿元七年期固息债1380362，票面利率7.9% 南方电网50亿元六个月期超短期融资券 澳柯玛 3亿元一年期短融 四川其亚铝业4亿元一年期短融 华泰证券 30亿元三个月期短期融资券 齐鲁证券10亿元三个月期短融 江苏国信资产管理集团10亿元一年期短融 黑牡丹 5亿元一年期短融 久泰能源内蒙古公司4亿元一年期短融 武汉光谷联合集团0.7亿元一年期短融 桑德环境 5亿元三年期中票 河南豫光金铅集团5亿元三年期中票 江苏国信资产管理集团35亿元五年期中期票据 凉山州国有投资发展集团6亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 四川龙蟒集团4亿元一年期短融041252052到期兑付，票面利率5.10% TCL集团 12亿元一年期短融041256037到期兑付，票面利率5.10% 钱江水利 2亿元一年期短融041260079到期兑付，票面利率5.10% 淮南矿业集团20亿元一年期短融041262048到期兑付，票面利率4.47% 辽宁宏程塑料型材6亿元一年期短融041267003到期兑付，票面利率5.50% 北京京城机电控股15亿元一年期短融041269034到期兑付，票面利率4.82% 天津航空4亿元一年期短融041269035到期兑付，票面利率5.55% 国际金融公司8.7亿元七年期固息债063001到期兑付，票面利率3.2% 财政部150亿元三年期储蓄国债101710到期兑付，票面利率4.25% 财政部代发181亿元三年期固息地方政府债109109到期兑付，票面利率3.23% 财政部339.2亿元20年期固息国债050004付息，票面利率4.11% 财政部344.1亿元15年期固息国债050012付息，票面利率3.65% 财政部300亿元15年期固息国债060019付息，票面利率3.27% 中国铁路总公司40亿元10年期固息债068045付息，票面利率3.75% 中国铁路总公司65亿元20年期固息债068046付息，票面利率3.95% 中国铁路总公司35亿元30年期固息债068047付息，票面利率4.10% 财政部90亿元五年期固息储蓄国债101711付息，票面利率4.6% 江苏金融租赁5亿元五年期浮息(一年定存基准)1022005付息，基本利差1.5% 财政部代发126亿元五年期固息地方政府债109110付息，票面利率3.7% 江苏大丰海港控股集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)1180159付息，票面利率7.98% 江苏中能硅业科技15亿元七年期投资人选择权(5+2)1180160付息，票面利率7.05% 财政部260亿元50年期固息国债120020付息，票面利率4.35% 高密国资经营8亿元七年期固息债1280393付息，票面利率6.7% 高密国资经营4亿元六年期固息债1280394付息，票面利率6.75% 大连德泰控股15亿元七年期固息债1280395付息，票面利率6.5% 黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中票1282469付息，票面利率5.1% TCL集团 10亿元五年中票1282470付息，票面利率6.08% 青岛城市建设投资20亿元五年期中票1282471付息，票面利率5.45% 盐城国资投资5亿元五年期中票1282472付息，票面利率6.3% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证券报周五报导指出，截至目前，银监会首批试点资产管理计划已经分仓完毕，对于百亿元的资管计划 ，从其总体资产配置情况看，25%投向直接融资工具，四成左右投向债券资产，其余配置货币市场工具和同业存款 等，整体风险并不高。 --上海证券报周五报导称，上海证交所、中国结算上海分公司自今日起，组织全市场在全天候测试环境进行个 股期权业务的专项测试。这是自个股期权启动以来，首次向全市场开放测试系统。另外，新版个股期权业务方案 亦同时下发，投资者准入标准、做市商等多处有修改。 11/18公布70个大中城市10月住宅销售价格月度报告 11/21公布11月汇丰制造业PMI初值 (10月为50.9) 11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/康熙泽; 审校 李宏薇/边竞)