美国个股：摩托罗拉推出新款低价智能机，期能重振雄风

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透旧金山11月13日 - 摩托罗拉正在押注低成本智能手机，期能重振其陷入困境的业务，尽管谷歌 持有其股份令其新款低价智能手机不能在中国发售。
周三上午其公布了新款Moto G手机，在没有附带无线服务合同的条件下定价179美元，约为苹果 iPhone 5C售价的三分之一。
该新款手机目标市场是诸如巴西、印度等发展中国家、以及西方国家预算拮据的消费者。这是摩托罗拉自2012年被谷歌收购后开发的第二款重要新品。
摩托罗拉正在努力重回竞争激烈的手机市场一线行列。目前苹果和三星电子 主导着智能手机市场。
摩托罗拉执行长Dennis Woodside上周在接受路透采访时表示，Moto G的价位上约有5亿潜在买家。
Moto G周三在巴西和部分欧洲国家发售，未来几周范围将扩大至拉美、欧洲和加拿大，明年第一季将进一步扩至美国、印度、东南亚和中东地区。
不过Moto G将不会在中国发售。按销售量来看，中国是全球最大的手机市场。据Strategy Analytics，目前中国市场的规模比美国和欧洲的总和还要大。
Woodside表示，该款手机以谷歌搜索、Gmail和其它谷歌Web服务为特色，鉴于中国“当前的监管态势”，将不在该区域发售。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。