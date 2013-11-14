美国个股：摩托罗拉推出新款低价智能机，期能重振雄风

路透旧金山11月13日 - 摩托罗拉正在押注低成本智能手机，期能重振其陷入困境的业务，尽管谷歌 持有其股份令其新款低价智能手机不能在中国发售。

周三上午其公布了新款Moto G手机，在没有附带无线服务合同的条件下定价179美元，约为苹果 iPhone 5C售价的三分之一。

该新款手机目标市场是诸如巴西、印度等发展中国家、以及西方国家预算拮据的消费者。这是摩托罗拉自2012年被谷歌收购后开发的第二款重要新品。

摩托罗拉正在努力重回竞争激烈的手机市场一线行列。目前苹果和三星电子 主导着智能手机市场。

摩托罗拉执行长Dennis Woodside上周在接受路透采访时表示，Moto G的价位上约有5亿潜在买家。

Moto G周三在巴西和部分欧洲国家发售，未来几周范围将扩大至拉美、欧洲和加拿大，明年第一季将进一步扩至美国、印度、东南亚和中东地区。

不过Moto G将不会在中国发售。按销售量来看，中国是全球最大的手机市场。据Strategy Analytics，目前中国市场的规模比美国和欧洲的总和还要大。

Woodside表示，该款手机以谷歌搜索、Gmail和其它谷歌Web服务为特色，鉴于中国“当前的监管态势”，将不在该区域发售。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)