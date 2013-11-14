台湾央行：共发行533亿台币存单，存单发行余额增135亿

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
路透台北11月14日 - 台湾央行周四公布，今日共发行533亿台币存单，相较存单到期398亿台币，存单发行余额增135亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 508
91天期 0.93 18
182天期 1.05 7
央行上日共发行609亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,186.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为66亿台币，累计超额准备为596亿，加计前期1%的超额准备为1,906亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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