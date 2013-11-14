《焦点》外资流入欧股步伐放缓，欧元恐难招架

**估值差距消弭**

物价下降对企业而言可不是什么好消息，因为这影响到它们的定价能力。如果公司无法通过对商品和服务的定价来保护其利润率并创造收益，那么它们将推迟投资计划，这将进而损伤公司增长前景并打击经济整体需求。

除了上述忧虑，股价在经过一轮长期上涨后也已经不再便宜。这些因素正在打压投资者对该地区的兴趣，并将遏制对欧元起到支撑作用的资金流入。欧元区绩优股指数EuroSTOXX 50 自2012年6月以来上涨了近50%。

“美股和欧股之间的估值差距曾是促使资金流入欧洲股市的推手，而现在这个差距已在消弭。目前，美股和欧股的估值水平已经很相似了，而在我们看来，美国增长前景似乎比欧元区更好一些。”摩根士丹利的欧洲外汇策略部主管Ian Stannard说道。

根据对标普500指数 和欧元区Euro STOXX 600指数 在未来12个月的获利预估进行比较，可以看到欧元区股票的上涨已经令它们较美股的估值差距缩减到2002年以来的最低水准。浏览图表，请点选：link.reuters.com/feh64v

与此同时，欧元区绩优股指数目前交投于五年最贵水平，市盈率(本益比)约为11.2倍。相比之下，美股估值在约三年高位企稳。浏览图表，请点选：link.reuters.com/hav28s

摩根大通的分析师也在近期对欧股转为谨慎，建议投资者减持一些风险。

虽然股市走强对欧元利好，但欧元的升值已经损及很多公司的盈利。据StarMine的数据，欧元区企业第三季获利情况整体疲弱，约70%的公司未能达到预期目标，欧元汇价的上升被指是拖累公司业绩的一个重要因素。（完）