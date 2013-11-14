《中国新债预测》50年国债利率预测均值5.29%，有望创历史新高

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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* 招标品种：财政部50年期固息国债
* 招标金额：200亿元人民币
* 招标时间：周五(15日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行、券商和保险）
* 预测区间：5.05%-5.50%
* 预测均值：5.29%
路透北京11月14日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，超长债的主力投资机构--保险需求仍然偏弱，加之近期现券收益率快速上行、一级发行利率屡写新高，预期明日新债中标利率或远高于相关现券估值，预测均值落在5.29%，有望录得有史以来新高。
“我们这也很难受，实在不行我们就不投了，”华北一银行交易员称，“银行拿这个没什么意义，不像保险，银行的负债就没这么长期限的，所以拿它干啥啊。”
北京一大型保险机构的交易员表示，明日新债该机构考虑参与，不过主要目的仅仅是为了完成基本量。对于利率定位，他称，“必然新高吧，看明天(投标区间)上限定在哪儿，...这东西一般机构搞不动，加上现在一级的惨状。”
此前财政部于5月中旬发行了一期50年期的记账式国债 ，发行规模200亿元，票面利率4.24%，认购倍数2.13倍。该期债最新中债估值 为5.0037%。中债登固息国债到期收益率曲线 显示，50年品种最新收益率为5.0068%。
财政部针对明日新债招标刊登的公告指出，投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算数平均值上下各浮动10%（四舍五入计算到0.01%）。
因遭到保险公司主力需求的冷遇，今年9月中旬财政部招标发行的30年期固息国债，中标利率创下超长债品种的五年新高，令市场一片惊呼，并带动当时的二级市场10年国债收益率一度刷新逾五年高点。
明日新债为财政部今年第24期记账式附息国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债11月18日开始计息，11月18日至11月20日进行分销，11月22日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。