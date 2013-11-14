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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 12:40 BJT

日本已公布经济指标--2013/11/14

经济指标                         时间      最新数据       前月/前季数       下次公布时间    预估值
                                                                        据          (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季         +0.5%             +0.9%  r              --        --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y      10月         +0.3%             +0.2%           11月28日        --
 )                                                                                             
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y       9月         +0.7%             +0.8%           11月28日        --
 )                                                                                             
 工业生产(m/m)                         9月         +1.3%  r          -0.9%  r        11月28日        --
 失业率                                9月          4.0%  @           4.1%  @     11月28-29日        --
 贸易收支(亿日圆)                      9月     逆差9,321         逆差9,603           11月19日        --
 所有家庭实质支出(y/y)                 9月         +3.7%             -1.6%        11月28-29日        --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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