《全球汇市》美元因叶伦温和立场而弱势整理，日圆下滑

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3465 1.3484 -0.14 +2.05 1.3194 美元/日圆 99.69 99.22 +0.47 +14.93 86.74 欧元/日圆 134.26 133.79 +0.35 +17.30 114.46 美元/瑞郎 0.9150 0.9136 +0.15 -0.05 0.9155 英镑/美元 1.6030 1.6056 -0.16 -1.36 1.6251 美元/加元 1.0471 1.0453 +0.17 +5.54 0.9921 澳元/美元 0.9339 0.9358 -0.20 -10.14 1.0393 新西兰元/美元 0.8283 0.8286 -0.04 +0.00 0.8283 澳元/日圆 93.090 92.850 +0.26 +3.28 90.130 新西兰元/日圆 82.550 82.230 +0.39 -41.38 140.820 英镑/日圆 159.81 159.34 +0.29 +13.49 140.82 澳元/新西兰元 1.1268 1.1284 -0.14 -10.14 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。