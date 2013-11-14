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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 12:58 BJT

《全球汇市》美元因叶伦温和立场而弱势整理，日圆下滑

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3465     1.3484      -0.14      +2.05     1.3194
 美元/日圆                         99.69      99.22      +0.47     +14.93      86.74
 欧元/日圆                        134.26     133.79      +0.35     +17.30     114.46
 美元/瑞郎                        0.9150     0.9136      +0.15      -0.05     0.9155
 英镑/美元                        1.6030     1.6056      -0.16      -1.36     1.6251
 美元/加元                        1.0471     1.0453      +0.17      +5.54     0.9921
 澳元/美元                        0.9339     0.9358      -0.20     -10.14     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8283     0.8286      -0.04      +0.00     0.8283
 澳元/日圆                        93.090     92.850      +0.26      +3.28     90.130
 新西兰元/日圆                    82.550     82.230      +0.39     -41.38    140.820
 英镑/日圆                        159.81     159.34      +0.29     +13.49     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1268     1.1284      -0.14     -10.14     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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