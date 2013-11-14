香港股市：早盘从两个月低点反弹，腾讯与山东威高凭业绩领涨

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透香港11月14日 - 香港股市周四早盘从两个月低点反弹，中国互联网巨头腾讯和保健设备提供商山东威高领涨，因投资者受其强劲财报鼓舞。
截至午盘，恒生指数 涨0.9%至22,660.4点，前日收盘价创9月4日以来最低。恒生国企指数 上扬1.2%。
山东威高 劲升30.6%至10周高点。腾讯 跳涨5%。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。