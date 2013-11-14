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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 12:59 BJT

香港股市：早盘从两个月低点反弹，腾讯与山东威高凭业绩领涨

路透香港11月14日 - 香港股市周四早盘从两个月低点反弹，中国互联网巨头腾讯和保健设备提供商山东威高领涨，因投资者受其强劲财报鼓舞。

截至午盘，恒生指数 涨0.9%至22,660.4点，前日收盘价创9月4日以来最低。恒生国企指数 上扬1.2%。

山东威高 劲升30.6%至10周高点。腾讯 跳涨5%。(完)

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