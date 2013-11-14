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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 13:12 BJT

日本股市：日经指数升至近六个月高点，受麻生汇率干预言论提振

路透东京11月14日 - 日本股市日经指数周四午盘劲扬近3%，接近六个月高点，此前日本财务大臣麻生太郎关于汇率干预的言论引发新的买盘。

麻生太郎在议会指出，将外汇干预作为一个政策选项是很重要的，他表示日本需要准备向市场发出限制汇率过度单边波动的讯号。

他的言论加大了对日圆的压力，日圆兑美元本已接近两个月低点，尽管没有几位市场人士认为他意指将很快实施干预举措。

日经指数 午盘初段一度涨2.7%，报14,966.43点，创5月24日以来最高。

市场还受到美联储副主席叶伦温和言论以及日本经济成长数据的提振。

东证股价指数 涨1.4%，报1,220.77点。(完)

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