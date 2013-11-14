日本股市：日经指数升至近六个月高点，受麻生汇率干预言论提振

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透东京11月14日 - 日本股市日经指数周四午盘劲扬近3%，接近六个月高点，此前日本财务大臣麻生太郎关于汇率干预的言论引发新的买盘。
麻生太郎在议会指出，将外汇干预作为一个政策选项是很重要的，他表示日本需要准备向市场发出限制汇率过度单边波动的讯号。
他的言论加大了对日圆的压力，日圆兑美元本已接近两个月低点，尽管没有几位市场人士认为他意指将很快实施干预举措。
日经指数 午盘初段一度涨2.7%，报14,966.43点，创5月24日以来最高。
市场还受到美联储副主席叶伦温和言论以及日本经济成长数据的提振。
东证股价指数 涨1.4%，报1,220.77点。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。