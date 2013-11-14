离岸人民币：万达商业地产5年期美元债已获逾10亿美元认购--IFR

路透香港11月14日 - 万达集团旗下房地产业务平台--大连万达商业地产公司计划发行的五年期美元计价债券已获得超过10亿美元认购，以5年期美国国债+387.5基点(BP)定价，较上周初始指导利率5年期美债+325BP(BP)高出62个BP。

汤森路透旗下IFR周四报导称，这已是万达商业地产近期第二次尝试发行本次债券，是次市场反应热烈，但上周截至募集期时，当时仅获得约5亿美元订单。

银行家和投资者们表示，这次新的认购具有很大的吸引力，认购订单热涌，在今天募集的头一个小时就已超过10亿美金。

该债券由牵头行巴克莱、美银美林、高盛、汇丰银行和瑞银组成。

万达此次发行的美元债规模尚未公布，但一位远离交易的银行家估计，公司希望募集的规模可能在3-5亿美元间。

这次万达拟发行的美元债将由万达全资拥有的子公司万达商业地产（香港） 担保，万达则提供了支持协议和股权回购承诺函。

惠誉新闻稿称，万达的评级受到来自其投资物业组合产生的强大且不断增长的经常性现金流的支持。万达在全国拥有71座购物中心和39家酒店，拥有中国最大的全国性投资物业组合。截今年6月，公司总可租赁面积共650万平方米，使其成为中国第一大商业物业持有业主。

三大评级机构穆迪、标准普尔、惠誉分别给予万达商业地产股份有限公司“BBB+”、“Baa2”和“BBB+”的长期企业信用评级，给予拟发行的美元高级债券预期的“Baa3”、“BBB”和“BBB+”级。（完） (发稿 赵红梅；审校 曾祥进)