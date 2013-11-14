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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 13:27 BJT

澳洲股市：小幅收升，叶伦温和言论令市场如释重负

路透悉尼11月14日 - 澳洲股市周四小升0.4%，美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦的温和言论，明显让全球股市如释重负。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨36.2点至5,355.4点。周三时大跌1.4%，为9月30日以来最大单日百分比跌幅。(完)

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