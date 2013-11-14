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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 14:03 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元和欧元兑日圆上涨

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* 美元兑日圆涨0.36%，欧元兑日圆升0.32%，欧元兑美元跌0.11%，澳元兑美元跌0.07%

* 日经指数涨1.78%，中国上证综指涨0.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升1.09%，美国10年期公债收益率报2.7249%

* 日本金融：汇率是传导货币政策的重要渠道，而非宽松政策的目标--央行官员

* 叶伦称美联储在帮助经济方面，有“更多工作要做”

* 生日难快乐：安倍经济学光环褪色而挑战仍在

(完)

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