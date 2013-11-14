《汇市简讯》欧洲开盘：美元和欧元兑日圆上涨

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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* 美元兑日圆涨0.36%，欧元兑日圆升0.32%，欧元兑美元跌0.11%，澳元兑美元跌0.07%
* 日经指数涨1.78%，中国上证综指涨0.19%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升1.09%，美国10年期公债收益率报2.7249%
* 日本金融：汇率是传导货币政策的重要渠道，而非宽松政策的目标--央行官员
* 叶伦称美联储在帮助经济方面，有“更多工作要做”
* 生日难快乐：安倍经济学光环褪色而挑战仍在
(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。