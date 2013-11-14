重发-日本股市：触及六个月收盘高位，受惠于FED叶伦言论及日本经济向好

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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路透东京11月14日 - 日本股市日经指数周四跳涨2.1%至约六个月收盘高位，受到美联储副主席叶伦温和言论的帮助，且数据显示日本经济连续第四季成长。
日经指数 上涨309.25点至14,876.41点，是5月22日以后最高收盘，年内迄今涨幅达43%。
交易员表示，日经上涨系因对冲基金在本月日经225期指结算之前买进。权重股日本迅销(Fast Retailing) 和KDDI Corp 分别上涨5.2%和5.3%。
美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。
日股涨势还受到日本国内生产总值(GDP)数据的提振，以及日本财务大臣麻生太郎关于汇率干预的言论所影响。
东证股价指数 放量上涨1.2%至1,218.55点，成交量触及两周高位30.2亿股。(完)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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