全球贵金属：第三季黄金需求下降21%，因基金卖出且印度减少购买--WGC

“今年有点奇怪，市场规模缩水，价格下跌，造成这样的因素只有一个：ETF，”Grubb说，“但如果你观察趋势，大多数的卖盘已经结束。”

“事实上过去数周，黄金ETF呈现新的净流入，”他说，“我们猜卖压可能已经走出谷底。”

中国第三季消费黄金209.6吨，在总消费中占到一大部分。黄金珠宝买需增加近三分之一，但金币和金条需求减少8%至45.9吨。

WGC表示，中国的黄金消费仍有望首度超过印度，今年迄今为止，中国和印度的黄金需求总计分别为779.6吨和714.7吨。

WGC表示，更多实体黄金正自西向东转移。WGC引述欧盟统计局数据显示，1-8月间英国出口至瑞士的黄金增加超过九倍。英国是ETF黄金存放的重地。