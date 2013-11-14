全球贵金属：第三季黄金需求下降21%，因基金卖出且印度减少购买--WGC

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
“今年有点奇怪，市场规模缩水，价格下跌，造成这样的因素只有一个：ETF，”Grubb说，“但如果你观察趋势，大多数的卖盘已经结束。”
“事实上过去数周，黄金ETF呈现新的净流入，”他说，“我们猜卖压可能已经走出谷底。”
中国第三季消费黄金209.6吨，在总消费中占到一大部分。黄金珠宝买需增加近三分之一，但金币和金条需求减少8%至45.9吨。
WGC表示，中国的黄金消费仍有望首度超过印度，今年迄今为止，中国和印度的黄金需求总计分别为779.6吨和714.7吨。
WGC表示，更多实体黄金正自西向东转移。WGC引述欧盟统计局数据显示，1-8月间英国出口至瑞士的黄金增加超过九倍。英国是ETF黄金存放的重地。
美国黄金珠宝需求在第三季更进一步回升，增加14%至35.3吨。但美国金币和金条买气下降22%至8.1吨。(完) (编译 李婷仪 审校 隋芬)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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