台湾出现全球首例H6N1禽流感患者

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里11月14日 - 台湾一名女性成为全球首例确诊感染新型禽流感的患者，又一次证明了动物病毒变异后存在感染人类的潜在威胁。
台湾的科学家称，这次人感染H6N1禽流感病毒似乎是个别病例，目前并不构成太大威胁。但这表明该病毒与过去其它病毒一样，基因会发生变异，从而在不同物种间传播。
H7N9禽流感病毒仍在大陆传播，并导致患者死亡。
伦敦帝国理工学院流感病毒学家Wendy Barclay在路透询问有关H6N1禽流感病例时说：“这再次凸显外界的病毒很多，我们只是不知道哪些对我们的威胁最大。”
她呼吁对可能感染人类的动物疾病提高警惕，进行更多监控和研究。
周四发表在《柳叶刀·呼吸病学》杂志（Lancet Respiratory Medicine）上的一篇研究文章称，此次感染H6N1禽流感的是一位来自台湾中部的20岁女性，她5月入院，有流感症状，且呼吸不畅。
研究人员称，从患者喉部取样后进行的初步检验显示这是一种未归类的流感病毒，而进一步的基因研究显示这是一种新的H6N1禽流感病毒，与1972年来一直在台湾传播的鸡H6N1禽流感病毒非常相似。(完) 编译：李富强 发稿：王琛
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。