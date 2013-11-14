台湾出现全球首例H6N1禽流感患者

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里11月14日 - 台湾一名女性成为全球首例确诊感染新型禽流感的患者，又一次证明了动物病毒变异后存在感染人类的潜在威胁。

台湾的科学家称，这次人感染H6N1禽流感病毒似乎是个别病例，目前并不构成太大威胁。但这表明该病毒与过去其它病毒一样，基因会发生变异，从而在不同物种间传播。

H7N9禽流感病毒仍在大陆传播，并导致患者死亡。

伦敦帝国理工学院流感病毒学家Wendy Barclay在路透询问有关H6N1禽流感病例时说：“这再次凸显外界的病毒很多，我们只是不知道哪些对我们的威胁最大。”

她呼吁对可能感染人类的动物疾病提高警惕，进行更多监控和研究。

周四发表在《柳叶刀·呼吸病学》杂志（Lancet Respiratory Medicine）上的一篇研究文章称，此次感染H6N1禽流感的是一位来自台湾中部的20岁女性，她5月入院，有流感症状，且呼吸不畅。