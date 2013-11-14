更正-英国央行：MPC委员称若通胀降至目标且经济加速，利率最终料达4-5%

(更正：因英文原文有误，现删除第二段最后一句关于“费希尔还是英国央行的副总裁之一”的表述)

路透伦敦11月14日 - 英国央行货币政策委员费希尔周四称，如果通胀率降至央行的目标值且经济增速上升，那么英国的利率最终有可能回到约4-5%的水平。

费希尔强调，英国央行并未计划短期内提高利率。

费希尔在英国广播公司(BBC)电台上表示，“到最后，若通胀达到2%目标，且假设经济成长达到2.5%，可能可以预期利率处于4-5%区间。这会是更为正常水准。”