更正-英国央行：MPC委员称若通胀降至目标且经济加速，利率最终料达4-5%

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
(更正：因英文原文有误，现删除第二段最后一句关于“费希尔还是英国央行的副总裁之一”的表述)
路透伦敦11月14日 - 英国央行货币政策委员费希尔周四称，如果通胀率降至央行的目标值且经济增速上升，那么英国的利率最终有可能回到约4-5%的水平。
费希尔强调，英国央行并未计划短期内提高利率。
费希尔在英国广播公司(BBC)电台上表示，“到最后，若通胀达到2%目标，且假设经济成长达到2.5%，可能可以预期利率处于4-5%区间。这会是更为正常水准。”
英国央行周三上调了经济增长预估，并把失业率预计会降至7%的时间预估提前。央行之前曾表示失业率降到7%就会考虑是否加息。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选