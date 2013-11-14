香港个股：新地称未来数月续推新盘料带动市场气氛，市价推盘作策略

路透香港11月14日 - 香港主要发展商--新鸿基地产 早前以补贴印花税的方式招徕重推九龙站豪宅“天玺”录得理想销情。新地高层周四表示，在余下六、七个月的2013/14财政年度里，公司将“月月有盘推”，相信在较多新盘陆续开售下会带动市场气氛，公司并会以市价推盘。

“市民收入增加、利率低企、以及租金上升等因素带动下，本地用家置业意欲持续。未来几个月会有较多新盘陆续开售，会带动大市气氛，楼价会平稳。我们的售楼策略则以市价推盘。”新地副董事总经理雷霆在股东周年大会后对记者表示。

雷霆并透露，新地未来几个月将陆续推出多个楼盘和两个写字楼项目发售，在未来六至七个月将“月月有盘推”。

新地在9月中公布2012/13年度业绩时表示，设订截至6月底止2013/14年度中港合同销售目标280亿港元，比上年度完成的低15%。

政府去年底以至今年初先后推出买家印花税和双倍印花税等压抑楼市措施，加上一手销售条例年初正式实施，令到香港发展商于首三季的推盘步伐放缓，大市成交显着减少。整体物业注册量由今年2月9,643宗的年内高点，急跌近五成至10月份只有4,648宗。此前多月每月成交只徘徊于4,300-5,500宗左右。

另一方面，新地早前投得上海徐家汇的大型写字楼项目，总投资达400亿港元。新地主席兼董事总经理郭炳江表示，公司在上财务上已作好安排，并会视乎情况继续留意内地土地拍卖的机会，但若然参与的话，只限于广州、上海、深圳和北京这些一线城市。

新地主席兼董事总经理郭炳联则强调，新地的重点仍以香港为主，内地投资目前只占集团总投资的两成，对香港经济发展仍看好。

对于日前闭幕的三中全会，郭炳江指出，虽然未有具体细节，但仍可看到中国至2020年前在经济、政治、社会改革等方面的蓝图、亦有路线图及指标。

“我们对三中全会深化改革非常有信心，会带来未来10年的稳定及很多发展机会。”他说。

“相信香港未来10年无论发生什么事，中国的经济增长稳定，会给到香港很多机会。”他并称。

近年香港经济增长放缓，本地政治环境亦渐复杂，但郭炳江认为，香港发展商对本地经济仍有信心，这从近期多幅政府出售的土地，均能以高于市场预期成交可见一斑。

恒基地产 昨天以28.8亿港元投得政府招标出售的新界上水住宅用地，高于市场预期。

“楼价有上有落，不会一直上，也不会跌很多。”他称。