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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 14:25 BJT

韩国股市：小幅收高，美联储副主席叶伦言论缓解市场忧虑

路透首尔11月14日 - 韩国股市周四小幅收高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席叶伦的鸽派言论暗示美国将维持刺激措施，从而支撑了韩股。但外资流出及期权到期限制了股指上行。

综合股价指数(KOSPI) 收高0.2%，报1,967.56点。周三曾创下9月6日来最低收位及7月3日来最大单日百分点跌幅。

周四外资卖超韩股697亿韩元(6,498万美元)。(完)

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