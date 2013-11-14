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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 14:24 BJT

韩国汇市：韩元创逾三周来单日最大涨幅，因预期FED短期不会缩减刺激

路透首尔11月14日 - 韩国韩元兑美元 周四创下逾三周来单日最大涨幅，因市场再度押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会很快收回其刺激政策。

韩元兑美元 本地收盘时报1,067.9韩元，上涨0.4%，周三收报1,072.6韩元。

这是10月23日以来最大的单日涨幅。(完)

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