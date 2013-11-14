表格：加拿大9月贸易逆差为4.35亿加元，低于预估的逆差10亿加元

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透11月14日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大9月贸易逆差为4.35亿加元，小于预期，因出口成长速度快于进口。
9月出口成长1.8%，能源产品、飞机和其他运输工具及零件出口量增加。进口则成长0.2%至创纪录的410.8亿加元，由能源产品和消费者商品进口带动。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
9月 8月(修正值) 变动百分比(%) 8月(前值)
贸易收支 -0.435 -1.086 -- -1.306
出口 40.647 39.933 +1.8 39.769
进口 41.083 41.020 +0.2 41.075
路透调查的分析师平均预估加拿大9月贸易逆差为10亿加元。(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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