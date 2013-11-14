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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 21:53 BJT

表格：加拿大9月贸易逆差为4.35亿加元，低于预估的逆差10亿加元

路透11月14日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大9月贸易逆差为4.35亿加元，小于预期，因出口成长速度快于进口。

9月出口成长1.8%，能源产品、飞机和其他运输工具及零件出口量增加。进口则成长0.2%至创纪录的410.8亿加元，由能源产品和消费者商品进口带动。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

9月 8月(修正值) 变动百分比(%) 8月(前值)

贸易收支 -0.435 -1.086 -- -1.306

出口 40.647 39.933 +1.8 39.769

进口 41.083 41.020 +0.2 41.075

路透调查的分析师平均预估加拿大9月贸易逆差为10亿加元。(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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