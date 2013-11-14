中国股市：沪综指收市小涨，军工传媒股等引领大盘技术反弹

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
路透北京11月14日 - 中国股市沪综指周四收市小涨重返2,100点。分析师表示，在昨日大盘大幅下跌后，以军工和文化传媒为主的改革超预期板块与以创业板为主的成长股走强，带动大盘出现技术性反弹。不过金融地产等权重板块走势疲软以及市场流动性仍趋紧，大盘反弹高度有限。
沪综指 收报2,100.506点，涨12.565点或0.6%；上证A股今日成交额719亿元人民币，上日为732亿元。
“流动性不足决定市场的技术性反弹高度有限。”中银国际证券分析师周荣华表示，技术性反弹的特征主要表现为反弹时间较短，反弹高度较低，因此短期内大盘上升动力较弱。
今日中国央行继续暂停14天逆回购及国库现金招标中标利率超高，进一步施压市场资金面，银行间市场回购利率近全线上涨，
中共十八届三中全会提出将成立国家安全委员会，被视为将加强国家安全提高到更高的决策层面。
沪深300指数 收涨0.72%，报2,304.501点；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,300.6点，涨0.29%，成交494,533手。(完)
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路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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