《独家新闻》通用汽车CEO或于明年离任，尚未正式寻找继任者--消息人士

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
通用的代表们表示公司已备有继任计划，但拒绝透露细节。“我们对公司本身的继任计划非常放心，对所有重要主管都备有这样的规划。”通用的沟通部门主管Selim Bingol表示。
艾克森在2010年11月通用重新上市前不久被指派为执行长。由于他为完成通用汽车重整计划制定了蓝图，因此其卸任时间对投资者来说格外重要。
据熟知法国车商标致 今年稍早与通用磋商的消息人士，标致汽车高层相信，艾克森最可能明年交棒，肯定不会拖过2015年。
艾克森未曾公开提到他离开的时间。他在1月被问到这个问题时只表示，他到2014年1月时还会掌理通用。(完) (编译 王洋/张若琪 审校 高琦/石冠兰)
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