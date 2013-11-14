《独家新闻》通用汽车CEO或于明年离任，尚未正式寻找继任者--消息人士

通用的代表们表示公司已备有继任计划，但拒绝透露细节。“我们对公司本身的继任计划非常放心，对所有重要主管都备有这样的规划。”通用的沟通部门主管Selim Bingol表示。

艾克森在2010年11月通用重新上市前不久被指派为执行长。由于他为完成通用汽车重整计划制定了蓝图，因此其卸任时间对投资者来说格外重要。

据熟知法国车商标致 今年稍早与通用磋商的消息人士，标致汽车高层相信，艾克森最可能明年交棒，肯定不会拖过2015年。