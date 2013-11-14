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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 15:05 BJT

国际油市：布兰特原油持稳于107美元上方，关注叶伦言论与美国原油库存

0640 GMT，布兰特12月原油 上涨0.16美元至每桶107.28美元。周三因利比亚供应中断的消息而收高1.31美元，

美国原油 下跌0.02美元至93.86美元，此前结算上涨0.84美元。

更受关注的能源资料协会(EIA)库存报告将于1600GMT时出炉，路透调查显示，最近一周美国原油库存料增加近100万桶。

辉立期货研究报告称，由于预期在美国境内将原油加工处理成油品的利润改善，这可能会促使炼厂在结束维修季之后提高产能，带动原油需求上升。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张明钧)

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