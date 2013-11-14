美国个股：新合约遭工会拒绝，波音或弃华盛顿州另寻他处打造777X

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透西雅图11月13日 - 波音 的机械师们周三彻底否决一项新的劳动合约，该合约原本要让他们在华盛顿州打造最新世代的喷射客机，而这个历史性的决定恐将永久改变波音过去97年来在华盛顿州的地位。
共有3.1万成员的工会--国际机械师协会(International Association of Machinists, IAM)以67%的比例否决一项协议，协议内容为保障他们能够获得20年建造波音777X喷射客机的工作机会，但是同时也将终止他们的养老计画，并提高他们的医保成本。
这项决定意味着波音将会考虑在没有工会势力的美国其他州或日本建造777X。
这个表决结果意味着波音将得寻找其他建造777X的地点，而该款飞机也是公司可能在未来15年内进行研发的唯一机种。尽管工人们放弃了工作机会，他们认为合约内容糟到让他们无法接受。
华盛顿州劳工委员会官员Kathy Cummings表示，波音“太过分了”。
波音商用飞机执行长Ray Conner在一份声明稿中表示，“我们对于工会投票结果感到非常失望。”
“在没有这些延伸合约条件的情形下，我们不得不开放竞争，考量建造777X的各种选项。(完) (编译 张明钧; 审校 隋芬)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。