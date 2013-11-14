美国个股：新合约遭工会拒绝，波音或弃华盛顿州另寻他处打造777X

路透西雅图11月13日 - 波音 的机械师们周三彻底否决一项新的劳动合约，该合约原本要让他们在华盛顿州打造最新世代的喷射客机，而这个历史性的决定恐将永久改变波音过去97年来在华盛顿州的地位。

共有3.1万成员的工会--国际机械师协会(International Association of Machinists, IAM)以67%的比例否决一项协议，协议内容为保障他们能够获得20年建造波音777X喷射客机的工作机会，但是同时也将终止他们的养老计画，并提高他们的医保成本。

这项决定意味着波音将会考虑在没有工会势力的美国其他州或日本建造777X。

这个表决结果意味着波音将得寻找其他建造777X的地点，而该款飞机也是公司可能在未来15年内进行研发的唯一机种。尽管工人们放弃了工作机会，他们认为合约内容糟到让他们无法接受。

华盛顿州劳工委员会官员Kathy Cummings表示，波音“太过分了”。

波音商用飞机执行长Ray Conner在一份声明稿中表示，“我们对于工会投票结果感到非常失望。”