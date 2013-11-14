表格：美国第三季非农生产率环比年率初值增长1.9%，低于预估的2.2%

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透11月14日 - 美国劳工部周四公布：
* 第三季非农生产率环比年率初值为增长1.9%(预估为增长2.2%)
* 第三季非农单位劳工成本为下滑0.6%(预估为成长0.2%)，第二季为成长0.5%(前值为持平)
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：
生产率 单位劳工成本
第三季-P 第二季-R 第二季-PR 第三季-P 第二季-R 第二季-PR
非农业 1.9 1.8 2.3 -0.6 0.5 持平
制造业 0.4 2.7 1.9 1.3 1.5 2.3
耐久财(耐用品) 1.2 4.3 3.3 -0.4 0.4 1.3
非耐久财 -0.1 0.7 0.2 3.4 2.7 3.2
整体企业 1.7 2.0 2.1 -0.8 0.4 0.4
注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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