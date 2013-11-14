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货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 21:54 BJT

表格：美国第三季非农生产率环比年率初值增长1.9%，低于预估的2.2%

路透11月14日 - 美国劳工部周四公布：

* 第三季非农生产率环比年率初值为增长1.9%(预估为增长2.2%)

* 第三季非农单位劳工成本为下滑0.6%(预估为成长0.2%)，第二季为成长0.5%(前值为持平)

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第三季-P 第二季-R 第二季-PR 第三季-P 第二季-R 第二季-PR

非农业 1.9 1.8 2.3 -0.6 0.5 持平

制造业 0.4 2.7 1.9 1.3 1.5 2.3

耐久财(耐用品) 1.2 4.3 3.3 -0.4 0.4 1.3

非耐久财 -0.1 0.7 0.2 3.4 2.7 3.2

整体企业 1.7 2.0 2.1 -0.8 0.4 0.4

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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