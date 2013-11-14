日股业绩：瑞穗金融4-9月净利跳增逾133%，因股票投资组合价值上涨

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京11月14日 - 瑞穗金融集团 表示，会计年度上半年净利较上年同期跳增133.2%，因股市走升拉抬了其股票投资组合的价值。
以资产计，瑞穗金融集团为日本第二大银行。该集团周四表示，4-9月净利为4,297亿日圆(43.2亿美元)，高于上年同期的1,843亿日圆。
该集团将全年净利预测从5,000亿日圆上调至6,000亿日圆，高于Starmine旗下SmartEstimate预估的5,884亿日圆。
9月时爆发了瑞穗向犯罪组织提供贷款的丑闻，导致整个业界对问题交易进行检视。
在4-9月期间，日本银行业者受惠于自去年底开始的股市多头走势，投资者看好首相安倍晋三的积极刺激举措。9月日经指数 较上年同期大涨了63%。
股市走扬推高了银行大量股票投资组合的价值，这些投资组合包括了客户公司股票和共同基金。(完) (编译 戴素萍 审校 王洋)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。