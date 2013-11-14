日股业绩：瑞穗金融4-9月净利跳增逾133%，因股票投资组合价值上涨

路透东京11月14日 - 瑞穗金融集团 表示，会计年度上半年净利较上年同期跳增133.2%，因股市走升拉抬了其股票投资组合的价值。

以资产计，瑞穗金融集团为日本第二大银行。该集团周四表示，4-9月净利为4,297亿日圆(43.2亿美元)，高于上年同期的1,843亿日圆。

该集团将全年净利预测从5,000亿日圆上调至6,000亿日圆，高于Starmine旗下SmartEstimate预估的5,884亿日圆。

9月时爆发了瑞穗向犯罪组织提供贷款的丑闻，导致整个业界对问题交易进行检视。

在4-9月期间，日本银行业者受惠于自去年底开始的股市多头走势，投资者看好首相安倍晋三的积极刺激举措。9月日经指数 较上年同期大涨了63%。