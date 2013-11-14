版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 15:12 BJT

韩国债市：公债价格小幅收低，受外资抛售打压

路透首尔11月14日 - 韩国债市周四小幅收低，受外资抛售打压，因韩国央行认为国内经济仍处于复苏轨道，确认了外界对于该央行不会很快降息的预期。

指标10年期政府公债收益率(殖利率) 收高1.4个基点，三年期公债12月期约 收跌0.01点。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.60 105.61

10年期公债收益率 3.574% 3.560%

五年期公债收益率 3.233% 3.223%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐