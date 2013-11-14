韩国债市：公债价格小幅收低，受外资抛售打压

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透首尔11月14日 - 韩国债市周四小幅收低，受外资抛售打压，因韩国央行认为国内经济仍处于复苏轨道，确认了外界对于该央行不会很快降息的预期。
指标10年期政府公债收益率(殖利率) 收高1.4个基点，三年期公债12月期约 收跌0.01点。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.60 105.61
10年期公债收益率 3.574% 3.560%
五年期公债收益率 3.233% 3.223%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 张明钧)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。