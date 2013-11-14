日本企图将民用科技用于军事

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月13日（记者 Tim Kelly/Kiyoshi Takenaka） - 日本正在为一个新的尖端科技研究中心敲定预算。该中心仿效美国国防部先进研究项目局（Defense Advanced Research Projects Agency--DARPA），试图将大量民用科技用于军事用途。
该研究项目是鹰派首相安倍晋三努力增强日本军事实力的又一举动。安倍一直企图打破战后和平宪法对日本的军事限制。
除了小幅增加国防支出外，安倍还试图解除日本对武器出口自行设定的禁令、并重新解读和平宪法禁止日本对遭到攻击的盟国提供军事援助的内容。
该项目资金尚未敲定，但料将无法与DARPA每年28亿美元的预算规模同日而语。
熟悉项目进程的日本政府官员对路透表示，日本内阁府将监管该项目，正在与财务省就资金规模进行谈判。该项目预算将包含在明年4月开始的新财年预算草案中，而安倍内阁将于12月底通过新财年预算。
日本文部科学省大臣山本一太表示：“我们知道美国的DARPA，但这并不意味着我们要创建另外一个DARPA。”。
山本一太在上周的记者会上称，该项目将涉及安全内容，但并不完全意味着研发军事科技。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
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