欧元债市：德债期货小涨，受美联储叶伦讲话提振

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透伦敦11月14日 - 德国公债期货周四小幅走高，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席被提名人叶伦称美国宽松货币政策可能还会持续一段时间。
叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。
德债期货 上升8个跳动点，报141.41。昨日受欧洲央行执委普雷特的言论推动，德债期货扬升。
“叶伦的讲话影响市场，”一位交易员表示，“我想德债表现会更好一些，但昨天普雷特的言论已经扶助德债走势领先。”（完）
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(编译 高琦 审校 张若琪)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。