香港数据：10月底止外汇基金境外资产增至25,652亿港元--金管局

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透香港11月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至10月底止外汇基金境外资产为25,652亿港元，较上月底增加488亿港元。
金管局称，货币基础为12,439亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为1,525亿港元。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。