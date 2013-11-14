台湾债市：公债殖利率开低走高，静待叶伦质询内容

* 债券殖利率开低走高，等待叶伦听证质询内容 * 台币走弱无碍债市，因本地资金情势宽裕 路透台北11月14日 - 台湾债市殖利率周四开低走高。交易员称，盘初虽有美联储副主席叶伦讲稿的利多 题材激励，不过交易商追低意愿不强，再加上今晚叶伦即将接受听证质询，市场风险意识升温，令殖利率收敛 跌幅，终场几乎以日高作收。 交易商普遍表示，近期台债与美债关联性极高，今日亚洲盘美国10年指标债殖利率 小幅走高 ，也是令台债多头气势减弱的主要原因。明日台债走向将视叶伦的说法而定，不过殖利率大弹或大跌的机率不 高。 “就看叶伦怎么勾勒未来。 ”一位证券商交易主管说。 另一银行交易员则称，早盘感觉交易商追价意愿不强，再加上台股表现也偏强一点，因此先行获利了结。 由于近期美债殖利率在高档震荡，台债也有发行前交易的筹码变数，预料近期还是不脱盘整格局。 他们认为，明日五年券102/11殖利率主要交投区间看在1.10-1.15%、10年增额券102/10R则在1.70-1.75% 。 本地时间15:42，亚洲交易时段的美国指标10年公债殖利率报2.7302%，昨晚收在2.699%。 美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“ 更多工作要做”。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.30 1.1300 1.1136-1.1305 55.0 10 102/10R -0.65 1.7235 1.7088-1.7238 39.5 外资及陆资今日在台股连续第二日卖超，台币兑美元 已连续六个交易日收贬，不过对债市短端几 乎没有造成影响。 一证券商交易主管表示，目前市场资金相当浮滥，累积的资金潮堆向存续期五年(含)以内的债券。再加上 债市气氛已不若先前偏空，导致递延的需求有机会在第四季发酵。 “我觉得买卖盘会优于前两季，钱真的很滥，而且愈来愈滥。 ”他说。 另一证券商交易员也称，今年GDP成长率即将下调，再加上没有通膨压力，央行为促进经济成长势必得维 持宽松政策，此将有助于债市殖利率持稳于近期水准。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超59.3亿台币，连续第二日卖超，两日来共卖超144. 1亿台币；上日修正后为卖超84.8亿。 本周全球债市重要经济数据及事件包括：周四美国公布一周初请失业金人数、美联储副主席叶伦在参议院 接受听证质询；周五美国公布11月纽约联储制造业指数及10月工业生产和制造业产出。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7185 5 102/11 1.1300 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 曾祥进)