全球金属：欧盟反垄断监管机构正密切注意金属仓储行业

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
“但为了保证监控与执法行动的公正，欧盟执委会认为现阶段不宜对欧洲或美国可能采取的行动发表评论，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在发布于欧洲议会网站上的回复中称。
知情人士说，美国司法部在7月已经单独开始了对金属仓储行业的初步调查。
为了平息质疑与避免监管审查，伦敦金属交易所(LME)上周宣布了缓解金属交割排队的计划，并打算加大力量打击市场弊病以及审查与仓库所有者之间的协议。
英国监管当局--英国金融市场行为监管局(FCA)与LME就该计划进行紧密合作，表示这是朝提高金属市场透明度迈出的一步。
LME旗下仓库持有540万吨铝，但主要只集中在两处<0#MALSTX-LOC>，有三分之二都在美国底特律和荷兰弗利辛恩。
欧盟的竞争力委员会关注卡特尔、价格操作、市场分享与垄断行为。该机构拥有调查权，可对违反欧盟竞争法的企业实施最高达到全球总营收10%的罚款。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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