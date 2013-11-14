全球金属：欧盟反垄断监管机构正密切注意金属仓储行业

“但为了保证监控与执法行动的公正，欧盟执委会认为现阶段不宜对欧洲或美国可能采取的行动发表评论，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚在发布于欧洲议会网站上的回复中称。

知情人士说，美国司法部在7月已经单独开始了对金属仓储行业的初步调查。

为了平息质疑与避免监管审查，伦敦金属交易所(LME)上周宣布了缓解金属交割排队的计划，并打算加大力量打击市场弊病以及审查与仓库所有者之间的协议。

英国监管当局--英国金融市场行为监管局(FCA)与LME就该计划进行紧密合作，表示这是朝提高金属市场透明度迈出的一步。

LME旗下仓库持有540万吨铝，但主要只集中在两处<0#MALSTX-LOC>，有三分之二都在美国底特律和荷兰弗利辛恩。