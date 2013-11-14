金属期市：伦铜从三个月低位反弹，受惠于叶伦温和言论

“大家对购债计划减码的时间有些困惑，”澳洲国民银行分析师Alexandra Knight称。

“美国就业数据转变了市场看法，认为今年就可能减码；但叶伦的话可能又把时间推后了。”她并称。

美国总统奥巴马提名的美联储主席继任者叶伦表示，联储在帮助依然低迷的经济和就业市场方面，还有“更多工作要做”。

0703GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.37%，报每吨7,006美元，扳回上日2%的部分跌幅。

伦铜周三曾低见6,956美元，为8月7日以来最低。

上海期货交易所1月期铜 跌0.7%，收报每吨50,450元，也触及三个月低点。

供应增加是铜市的一大威胁。

力拓 发言人周四称，该公司本周将向美国当局提交一份亚利桑那州铜矿的方案。这个60亿美元的项目可能成为北美洲最大的铜矿。

“我们确实认为明年会供应过剩，但过剩幅度不大。但肯定会有更多供应，可能对价格造成一些下行压力。”Knight表示。(完)

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