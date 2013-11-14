《综述》法国复苏后继乏力，德国成长步调放缓

**二线国家已经翻身了吗?**

西班牙上月称其第三季明显摆脱经济衰退，尽管仅较上季成长0.1%，但这已经是2011年初以来其经济首度环比扩张。

意大利一位高级官员本周对路透说，该国第三季经济可能萎缩0.1%或0.2%，但可望在第四季重返成长，扩张最多达0.5%，终结九个季度的下滑。

葡萄牙则仍在撙节政策中挣扎，但仍勉力在第二季取得1.1%的经济成长，让人颇感意外。而且和欧元区其他仍在苦战中的国家相比，葡萄牙的失业率也已开始下降。

意大利联合政府的稳定性让人对其能否持续推动经济改革打上一个大问号，这仍对欧元区经济构成隐忧。不过法国让人担心的程度正迅速上升。

西班牙及葡萄牙的债信评级展望最近几日已被调升至稳定，反观法国评级却被标普从AA+降至AA，虽仍远高于邻国西班牙，但两者差距正缩小。

欧洲央行上周意外降息，尽管欧元区处于低通胀的局面。