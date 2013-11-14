日股业绩：三菱UFJ金融集团上半年净利大涨83%，归功于日股强劲表现

路透东京11月14日 - 三菱UFJ金融集团 表示，截至9月的半年净利较上年同期跳涨83%，因日本股市上涨推高证券投资组合市值。三菱UFJ金融集团还上调了全年财测。

在财年上半年，日本银行业得益于东京股票市场的大涨，因投资者预期首相安倍晋三将推出的激进刺激计划。

三菱UFJ金融集团是日本以资产计最大的银行，其公布4月至9月期间净利升至5,302亿日圆(53.3亿美元)，上年同期为2,905亿日圆。

该行将截至明年3月止财年净利预估从7,600亿日圆上调到9,100亿日圆，高于Starmine的SmartEstimate预估值8,426亿日圆。

三菱UFJ金融集团是海外业务扩张最激进的日资银行，目前拥有位于美国加州的Union Bank。

该行已经提出以大约5,600亿日圆收购泰国大城银行(Bank of Ayudhya)75%股权的要约，收购截止日期为12月13日。如果交易达成，将会是日资金融机构在东南亚完成的最大收购案。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)