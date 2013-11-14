中国促进城镇化，需社保和教育改革先行

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/香港11月13日 - 在本周闭幕的中共十八届三中全会上，中国领导人描绘了国家未来发展的路线图，其中有些方针政策可能事关在棚鹰学校等地上学的孩子们能否实现自己的梦想。

受中国户籍制度限制，进城务工人员在城里无法享受社保、医保和子女义务教育福利。

这意味着打工者如果想让孩子在城里上学，就只能找棚鹰学校这样的学校，该校每年收费1,400元，相当于一些打工家庭一个月收入的大部分。

这所学校的课桌生锈，教室玻璃残缺不全，破裂的水管发出的刺鼻味道充斥走廊。尽管条件恶劣，学生们仍能学到基础知识，不过他们无法参加北京的高考。

“没有其它办法。待在家里也没出路。”一名在棚鹰学校就读学生的母亲王（音）女士说道。她在饭店打工，八岁的孩子也从四川老家到了北京。

放松户籍制度无疑会让两亿多进城务工人员的生活获得改善，未来七年，中国还计划将约1.1亿人口从农村转移到城市。

北京当局希望通过这种大规模人口转移促进城镇化发展，应对制造业工资上涨，并通过拉动城市消费能力，转变经济增长方式，降低对出口的依赖。

周二结束的十八届三中全会上，中国领导人强调改革。分析师表示，这些改革可能启动社会保障支付方式的变化，最终形成全国性的社会保障网络。这对城镇化至关重要。

新华社报导称，会议指出将“促进社会公平正义深化社会体制改革，推进基本公共服务均等化”，深化医疗体系改革。

会议公报的提法很笼统，还不清楚中国领导人确切的想法，可能需要数月或数年时间才能逐步明朗。

分析师指出，统一社会保障将让民众找工作不受地域限制，给经济带来更大的益处。

可迁移的医保、社保和教育福利，能够恢复中国趋于疲软的劳动生产率，并降低中国公民的储蓄倾向，增加支出。这也有助于缓解对收入和机会不均状况加剧的不满。

中国国际金融有限公司首席经济学家彭文生表示，如果由中央政府进行支付，那就能建立全国性的标准，于是劳动力就可转移，这意味着可以更好而且更加有效地利用有技术的劳动力资源。

将社会福利的资金担子转移到中央政府，将消除税收和支出不匹配的问题，因为地方政府只获得全国税收收入的一半多，却要支付公共支出的80%。

经济学家指出，这样做有助打消地方政府大量借贷的念头。一些地方政府的债务水平已经和底特律差不多。

与社保和养老问题相比，资助中国九年义务教育是相对容易实现的任务。

很多城市承诺解决打工人员子女上学问题，但是这个问题仍普遍存在。根据有关统计数字，仅北京就有230所打工子弟学校，接纳了大约70%的打工人员子女。

在正规教育体系之外就读的学生数量众多，要求政府允许这部分学生在户籍地以外地区参加高考的呼声不断。

棚鹰学校姓赵的女校长称，不给钱没关系，至少要平等对待，这些孩子都是长在中国的孩子，为什么要区别对待呢？(完)