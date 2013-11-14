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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 16:48 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，中间价创新高但6.09元关口阻力仍强

* 人民币即期收盘微升
    * 人民币中间价刷新历史高点
    * 大行购汇仍在坚守6.09元关口
    * 短期内料继续窄幅整理

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海11月14日 - 人民币兑美元即期 周四收盘微涨，全天走势平稳。尽
管今日人民币中间价创出历史新高，但交易人士指出，大行在6.09元一线的购汇盘仍然较多
，意味着人民币即期价格短期仍难以突破该阻力位。
        
    昨日美联储副主席叶伦的讲话，缓解了市场对美国逐步退出量化宽松政策的预期，令美
元指数走软，人民币中间价顺势刷新历史高点。若其提名得到参议院确认，叶伦将成为美联
储首位女性主席。
    
　　“受中间价创新高影响，即期开盘价走高，...但逼近6.09关口时再遇大行购汇阻击。
” 一股份制银行交易员并称，11月结汇压力较10月似有所减弱，短期人民币料将继续围绕6
.09元关口窄幅波动。
    
    上海一股份行交易主管说，近几天观察到客盘出现一些购汇，包括一些外资企业购汇并
汇出，使净结汇压力有所减小。
        
    全球汇市，周四美元兑日圆 升至两个月高位99.815，日圆受股市走高及稍早日本
财务大臣麻生太郎关于汇率干预的言论打压。 

    叶伦在为参议院金融委员会听证会准备的讲话稿中称，美国经济及就业市场的表现“远
不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日            上日      升贬
            即期成交价格                  6.0922          6.0928    0.01%
                  中间价                  6.1315          6.1342    0.04%
            成交额                       181亿美元                     
                                                                       
          日内相对于中间价最大波幅   0.67% (上限±1%)      日高      日低
                日内波动幅度(pips)          25            6.0905    6.0930
            2013年来即期升贬值幅度         2.27%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF          575                        
                               XS>                                 
                                                                       
 离岸人民币市场,北京时间16:42              今日            上日        
             1年期NDF                    6.1585/20        6.1575       
                     CNH即期             6.0756/79        6.0748       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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