更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，中间价创新高但6.09元关口阻力仍强

* 人民币即期收盘微升 * 人民币中间价刷新历史高点 * 大行购汇仍在坚守6.09元关口 * 短期内料继续窄幅整理 (新增收盘报价和评论) 路透上海11月14日 - 人民币兑美元即期 周四收盘微涨，全天走势平稳。尽 管今日人民币中间价创出历史新高，但交易人士指出，大行在6.09元一线的购汇盘仍然较多 ，意味着人民币即期价格短期仍难以突破该阻力位。 昨日美联储副主席叶伦的讲话，缓解了市场对美国逐步退出量化宽松政策的预期，令美 元指数走软，人民币中间价顺势刷新历史高点。若其提名得到参议院确认，叶伦将成为美联 储首位女性主席。 “受中间价创新高影响，即期开盘价走高，...但逼近6.09关口时再遇大行购汇阻击。 ” 一股份制银行交易员并称，11月结汇压力较10月似有所减弱，短期人民币料将继续围绕6 .09元关口窄幅波动。 上海一股份行交易主管说，近几天观察到客盘出现一些购汇，包括一些外资企业购汇并 汇出，使净结汇压力有所减小。 全球汇市，周四美元兑日圆 升至两个月高位99.815，日圆受股市走高及稍早日本 财务大臣麻生太郎关于汇率干预的言论打压。 叶伦在为参议院金融委员会听证会准备的讲话稿中称，美国经济及就业市场的表现“远 不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0922 6.0928 0.01% 中间价 6.1315 6.1342 0.04% 成交额 181亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.67% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 25 6.0905 6.0930 2013年来即期升贬值幅度 2.27% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 575 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.1585/20 6.1575 CNH即期 6.0756/79 6.0748 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)