版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 14日 星期四 16:29 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元空头或继续遭遇逼空走势

0807GMT- - 市场昨日预计叶伦的讲话立场将偏温和，欧元兑美元空头略感轧仓压力。在欧洲央行降息与美国的强劲非农数据之后，欧元兑美元本应无疑会走低，但事实不是如此。对空头而言这是减仓的明确警示。

大多数人只是加强了止损，现在发现这些止损单却在吸引欧元逐步上行。逢高买入的做法也很普遍，但随着焦点再次落到叶伦身上，一个已经丧失做空动力并且已然高度做空的市场，风险十分明显。

在美联储或欧洲央行事件之前，观望的做法并不适用于任何试图持有仓位者。年底将近，削减投机风险的操作会更普遍，因此欧元兑美元可能延续这种逼空走势。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐