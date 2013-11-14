《汇市简讯》欧元兑美元空头或继续遭遇逼空走势

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
0807GMT- - 市场昨日预计叶伦的讲话立场将偏温和，欧元兑美元空头略感轧仓压力。在欧洲央行降息与美国的强劲非农数据之后，欧元兑美元本应无疑会走低，但事实不是如此。对空头而言这是减仓的明确警示。
大多数人只是加强了止损，现在发现这些止损单却在吸引欧元逐步上行。逢高买入的做法也很普遍，但随着焦点再次落到叶伦身上，一个已经丧失做空动力并且已然高度做空的市场，风险十分明显。
在美联储或欧洲央行事件之前，观望的做法并不适用于任何试图持有仓位者。年底将近，削减投机风险的操作会更普遍，因此欧元兑美元可能延续这种逼空走势。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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